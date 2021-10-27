За словами зірки багатьох популярних серіалів, власник вкрай дорогої машини дуже нахабно порушував правила дорожнього руху, а також погрожував потерпілій стороні після аварії.
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Чим саме закінчився інцидент, невідомо. Скоріш за все, на винуватця аварії склали протокол про вчинення ДТП.
Вимагав, аби йому поступилися дорогою
- Як зазначила Зюбіна, водій Lexus виїхав на зустрічну смугу, аби об'їхати затор.
- Машина акторки не поступилася місцем нахабному водію, тому він вирішив покарати тих, кому не до вподоби така неповага на дорозі.
- Позашляховик з дніпровською реєстрацією врізався у Nissan Leaf Зюбіної, після чого погрожував "розбити ї**ло її сину".
У коментарях до допису акторки у фейсбуці користувачі зазначили, що кожного дня бачать сотні власників елітних машин, які рухаються зустрічкою та вважають, що всі винні їх пропускати.
Дивіться відео з місця ДТП за участю Римми Зюбіної: