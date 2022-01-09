Сталася жахлива ДТП автобуса та легковика біля Львова: серед потерпілих є дитина

Під Львовом 9 січня жорстко зіткнулися автобус "Еталон" і легковий автомобіль. Постраждали дитина та кілька дорослих.

Це сталося приблизно о пів на 10 годину ранку біля села Новий став. На місце аварії негайно прибули рятувальники, які витягли травмованих із Mazda 5.

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Рятувальники та медики на місці аварії / Фото ДСНС

Потерпілих затисло в транспорті

Автобус, із яким зіткнулось авто, курсував за маршрутом "Львів – Радехів". У ДСНС повідомили, що в понівеченому легковику затисло пасажирку та водія. Їх довелося рятувати за допомогою гідравлічного спорядження. Цих людей госпіталізували з травмами різного ступеню.

Місце аварії автобуса та легковика: дивіться відео

Також на задньому сидінні цього автомобіля перебував маленький хлопчик. Медики розповіли, що дитина перебувала в стані шоку, проте зазнала лише легких забійних травм.



Автомобіль, який зіткнувся з автобусом / Фото ДСНС

У момент зіткнення в автобусі перебували 8 пасажирів, з яких троє зазнали травм. Проте вони були незначними, тому після огляду медиків ці люди відмовилися від госпіталізації.



Рятувальники деблокують потерпілих / Фото ДСНС

Схожа подія в цей день

Також зранку 9 січня сталася жахлива аварія від Дніпра. Там мікроавтобус Mercedes на швидкості врізався у вантажівку MAN. Як наслідок, постраждали кілька людей.

На фото та відео з місця аварії помітно, що бус був сильно понівечений, а ось вантажівка майже ціла. Очевидці припустили, що причиною аварії є сильна ожеледиця, проте наразі це офіційно не підтверджували.