Святкування 30 річниці ЗСУ: як відзначатимуть у Львові

У Львові 6 грудня відзначатимуть День Збройних сил України. У місті запланували кілька урочистих заходів з нагоди 30 річниці створення ЗСУ.

У Львові обмежать рух на кількох вулицях. Через це громадський транспорт курсуватиме за дещо зміненими маршрутами.

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Як у Львові святкуватимуть День ЗСУ

У Львові о 10:00 на полі почесних поховань № 76 на Личаківському кладовищі відбудеться вшанування пам'яті загиблих захисників України. Через годину в Гарнізонному Храмі святих апостолів Петра і Павла розпочнеться Архієрейська божественна літургія.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що біля Академії сухопутних військ в другій половині дня проведуть святковий парад, тож там буде часткове перекриття двох вулиць.

Думаю, що варіант проведення параду на Стрийській кращий, ніж у центрі міста, адже перекриття там буде спокійнішим. Окрім того, там знаходяться наші військові й найкраще привітати їх саме там,

– додав мер.

Під час урочистостей відбудеться телеміст за участю президента Володимира Зеленського. До нього доєднаються Львів, Київ, Харків, Озерне, Краматорськ та Одеса.

У львівському заході візьме участь начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. Він розпочнеться о 17:50, а завершиться концертом гурту "СКАЙ".

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Громадський транспорт курсуватиме зі змінами

Також в ЛМР розповіли, що у зв'язку з проведенням урочистостей на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перекриють вулиці Героїв Майдану та Стрийську (від Франка до Сахарова).

Вулиця Героїв Майдану перекриють в період з 9:00 до 20:00.

Вулицю Стрийську перекриють з 9:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00.

Також у зв'язку із проведенням урочистостей та святкового концерту тролейбусний маршрут № 25 не курсуватиме. Водночас автобуси об'їжджатимуть перекриті вулиці.

"На цій ділянці курсують 3 маршрути: № 3а, № 18 і № 57. Вони здійснюватимуть об'їзд закритої ділянки по вулиці Чмоли, Козельницькій, Франка з виїздом на Шота Руставелі", – розповів керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Автобуси курсуватимуть так увесь день, окрім періоду між 14:00 та 16:00, коли вулиця Стрийська буде проїзною.

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