Хотів змусити задуматись: львів'янин розповів жахливі історії COVID-пацієнтів

Житель Львова Роман Левчик показав у мережі жахливі історії із львівської лікарні, де рятують хворих на коронавірус. Він там пробув 13 днів, оскільки допомагав батькові, який захворів.

Чоловік публікував фото з підписами, які потім жорстко прокоментував "Пекло поруч, а таксі до моргу чекає". Згодом на це відреагували у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

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В установі розповіли, що зробили величезний крок у допомозі пацієнтам. Проте, слід зазначити, проти специфіки протікання COVID-19 лікарі бувають безсилі.

Що саме публікував

Здебільшого роман оприлюднював у своєму інстаграмі різні фото з підписами. Зокрема, розповів історію одного чоловіка, який помер.

"Буде з ким поговорити", – казав пан Сергій, коли його привезли до нас в палату. На другий день почав задихатись. 30 хвилин назад його серце в муках зупинилось. За дві хвилини до смерті рентген показав відсутність легень,

– написав Роман.

Було в інстаграмі й фото речей, які не забрали родичі померлого пацієнта. Окрім цього, записав львів'янин і звук кисню, що тече по трубах. Мовляв, інколи здається, що в Карпатах, але розплющити очі змушують стогони та кашель.

Жахи львівської COVID-лікарні / Фото Романа Левчика

Чому він це публікував

Львів'янин сказав, що розповів усе це про лікування коронавірусу не просто так. Він таким чином намагався покращити умови перебування хворих.

Також публікації Левчика були спрямовані на людей, які думають, що "коронавірус – це дурниці". Роман припускає, що змусив когось із них переосмислити свою позицію.

Батька могли не виписати

Роман Левчик розповів журналістам, що його батька госпіталізували 25 вересня. Відтоді він там перебував постійно, оскільки старшому чоловікові був потрібен догляд.

Львів’янин зазначив, що його батько не міг сам їсти, а також пересуватись. Також він припустив, що старенький міг звідти не повернутись якби не постійна підтримка – стан був критичний. За весь період лікування родина чоловіка витратила 35 тисяч гривень.

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Що сказали в установі

Згодом погодилася поспілкуватися з журналістами речниця Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Христина Каспшишак. Вона сказала, що їх заклад за півтора року пандемії зробив дуже великий крок вперед. І це стосується не лише кількості ліжко-місць, а й загалом поліпшення умов перебування пацієнтів.

Але нашій лікарні майже 50 років. Тобто наші корпуси, приміщення не нові. Це не новенька збудована лікарня приватного типу, де все ідеально,

– зазначила Каспшишак

Також вона розповіла, що зараз у них перебувають 439 пацієнтів з пневмоніями, з яких у 400 є ПЛР-позитивний тест. А в реанімації установи – понад 30 пацієнтів. Проте кількість людей, яких вони можуть прийняти більша – 700 пацієнтів.