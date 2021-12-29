Таксист Bolt забризкав газом 14-річну дівчину: отримав суворе покарання

У Львові таксист Bolt забризкав газовим балончиком 14-річну дівчину. Приблизно через рік суд визнав його винним.

Сам інцидент трапився ще у вересні 2020 року. А вже 29 грудня повідомили, що чоловік отримав досить суворий вирок за цей вчинок.

Інша подія Вдарив так, що злетіли окуляри: у Києві таксист напав на іноземок і намотував кола задля чайових

Як покарали цього водія

Провадження щодо львів'янина розглядав Сихівський райсуд. Водія отримав 200 годин громадських робіт. Окрім цього, його зобов'язали виплатити дівчині 10 тисяч гривень.

У вироку суду вказано, що дівчина зазнала ушкодження рогівок обох очей у вигляді "точкових мікроерозій". Під час розгляду справи підозрюваний повністю визнав свою провину та сказав, що це він завдав їй травмування.

Обурився поведінкою школярки

У матеріалах справи мовиться, що інцидент трапився поряд із церквою Різдва Пресвятої Богородиці. 14-річна дівчина їхала з центру міста на таксі Renault Logan. Дорогою у неї виник конфлікт із таксистом Павлом Єграшіним.

На проспекті Червоної Калини дівчина вийшла з авто, так і не доїхавши до місця призначення. При цьому вона різко кинула водію гроші та 30-річний чоловік був вкрай обурений такою поведінкою. Тому він наздогнав пасажирку на вулиці та забризкав спецзасобом Кобра-1Н.



Балончик, яким забризкали дитину / Фото Zaxid.net

Поводилася зухвало й під час поїздки

Діалог із таксистом юна львів'янка записувала на відео, яке потім оприлюднила у власному інстаграмі. На записі помітно, що дівчина поводилася вкрай зухвало.

Вона розповідала, що водієві довелося чекати, бо вона трохи затрималася. Окрім цього дівчина робила керманичу зауваження. Вона просила висадити її або почати їхати швидше.



Дівчина зізналася, що запізнилась / Скриншот зі сторіс пасажирки

Водія одразу звільнили

Коли ця історія набула розголосу, журналісти звернулися за коментарем у компанію Bolt. Через 3 дні після інциденту там повідомили, що почали власне розслідування.

У листі зазначили, що у компанії водія одразу відсторонили від платформи. Варто зазначити, що у вироку суду вказано, що наразі чоловік досі ніде не працює.