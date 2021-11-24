Таргани й розтрощені умивальники: львівські студенти показали жахи свого гуртожитку

Студент Львівського національного університету оприлюднив відео жахливих умов у гуртожитку вишу. В одній з вбиралень були повністю розтрощені умивальники.

Інцидент трапився у гуртожитку №4, що на вулиці Пасічній. За словами студентів, умови проживання в ньому просто жахливі.

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У гуртожитку від стіни відвалились умивальники

Мережею шириться відео, на якому студент Львівського національного університету Франка показує жахливі умови проживання у гуртожитку №4.

Я приходжу в гуртожиток. До умивальників, просто почистити зуби в неділю ввечері, й бачу це, – розповідає студент.

На відео видно розтрощені умивальники, які лежать на підлозі. На стіні залишився лише один. Навколо дуже брудно – на підлозі лежать шматки відбитої плитки та штукатурки.

Студенти вже не вперше скаржаться на жахливі умови у гуртожитках. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як у технічному приміщенні протікає труба. Усю кімнату заповнило водою.

"Кухні жахливі: на підлозі порваний і відірваний ламінат. Таргани – всюди", – розповіла одна зі студенток.

Дивіться відео з гуртожитку ЛНУ:

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