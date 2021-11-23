Мовиться про корпус, який розташований на вулиці Дворянській, 2. Очевидці оприлюднили фото обвалених шматків стін.

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Назвали ймовірну причину

Обвал стався в аудиторії №43 на першому поверсі. Ймовірною причиною вважають роботу вібраційної техніки. Її використовують під час реконструкції пішохідної ділянки вулиці Дворянська.

На фото видно, що на підвіконня впали досить великі шматки стіни. Проте на щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, студенти поскаржилися, що приміщення досі не опалюється. Тому стовпчик термометра в аудиторіях стоїть на 15 градусах.

Руйнування в головному корпусі ОНУ Мечникова / Фото телеграму "Думская"

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2 вересня в університеті імені Мечникова впала стеля під час лекції. Очевидці розповіли, що ніхто з студентів, які в цей час слухали лекцію, не постраждав.

На фото та відео звідти було помітно, що там обвалився досить великий шматок стелі. Його загальна площа сягала майже 2 квадратних метрів.