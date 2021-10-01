Тарифи на тепло не зростатимуть, – Садовий про підняття ціни на газ для теплопостачальників

У Києві 30 вересня відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад. На ньому обговорювали питання тарифів на газ та теплопостачання для населення. Мер Львова Андрій Садовий розповів про результати засідання.

За словами Садового, він впродовж останніх 2 тижнів вже тричі їздив до Києва щодо питання тарифів. Врешті вдалось досягти консенсусу.

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Тарифи на опалення не зростатимуть

Садовий 30 вересня взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Він розповів, що тарифи на тепло для населення не зміняться.

Між Кабінетом Міністрів, Асоціацією міст, палатою громад, НАК "Нафтогаз" були непрості дискусії. В кінцевому випадку домовилися, що тарифи в Україні на тепло не змінюються. Є стабільна ціна на газ для населення,

– зауважив міський голова.

Однак для теплопостачальних підприємств ціна на газ зросте. Натомість держава передбачає компенсаторний механізм – на 4% збільшиться надходження до місцевих бюджетів від податку з доходів громадян.

"Також домовилися, що НАК "Нафтогаз" не буде мати права безакцептно забирати кошти з рахунків теплопостачальних підприємств, хоча таке бажання у них було. Отож, маємо такий певний консенсус", – додав мер.

На думку Садового, в майбутньому держава активніше дослуховуватиметься до позиції міст, і тоді "порядку буде набагато більше".

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