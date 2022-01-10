"Таврія" спалахнула під час руху: на Львівщині в один день загорілися 2 автівки

Рятувальники Львівщини 9 січня двічі виїжджали гасити пожежі в автомобілях. Зокрема, у Львові "Таврія" спалахнула просто посеред дороги.

Обидві пожежі успішно загасили. На щастя, внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

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У Бродах загорівся Renault

О 12:54 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в на вулиці Миру у Бродах. Там спалахнув Renault Kangoo. До місця події негайно виїхали вогнеборці.

Пожежу повністю загасили о 13:12. Вогонь знищив утеплювач капоту та акумуляторну батарею на площі 1 квадратний метр. До ліквідації займання залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.



В Бродах спалахнула автівка / Фото ДСНС Львівщини

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"Таврія" загорілася під час руху

Того ж дня о 19:56 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Розточчя. Там загорілася "Таврія". Вогнеборці знову виїхали долати займання.

На місці події вони з'ясували, що автомобіль спалахнув під час руху. Вогнеборці ліквідували пожежу о 20:10. Внаслідок займання пошкодився моторний відсік автівки. До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.



"Таврія" спалахнула посеред дороги / Фото ДСНС Львівщини