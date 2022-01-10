Оба пожара успешно потушили. К счастью, в результате инцидентов никто не пострадал.

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В Бродах загорелся Renault

В 12:54 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Мира в Бродах. Там вспыхнул Renault Kangoo. К месту происшествия немедленно выехали пожарные.

Пожар полностью был потушен в 13:12. Огонь уничтожил утеплитель капота и аккумулятор на площади 1 квадратный метр. К ликвидации возгорания привлекли 7 спасателей и 2 единицы спецтехники.

В Бродах загорелся автомобиль / Фото ГСЧС Львовщины

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"Таврия" загорелась во время движения

В тот же день в 19.56 спасатели получили сообщение о пожаре во Львове на улице Розточья. Там загорелась "Таврия". Пожарные снова выехали ликвидировать возгорание.

На месте происшествия они выяснили, что автомобиль загорелся во время движения. Пожарные ликвидировали пожар в 20:10. В результате возгорания повредился моторный отсек автомобиля. К ликвидации пожара привлекли 5 спасателей и 1 единицу спецтехники.

"Таврия" загорелась посреди дороги / Фото ГСЧС Львовщины