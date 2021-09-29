Те, що ми бачимо з ціною на газ, – спецоперація російських спецслужб, – Садовий

Львів технічно готовий до початку опалювального сезону. Однак місто, як і вся Україна, очікує на кінцеве рішення щодо вартості газу для теплопостачальних підприємств.

Наразі не мовиться про підняття тарифів. Однак, за словами мера Львова Андрія Садового, уряд повинен фіналізувати рішення щодо входження в опалювальний сезон.

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Львів очікує на фінальну ціну для теплопостачальників

Садовий розповів, що наразі є рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на 30%. Однак його не впровадили у життя.

"Це рішення, яке прийняв державний орган. Ми очікуємо на фінальну ціну щодо газу для теплопостачальних підприємств", – додав мер.

Міністр Кабміну Олег Немчінов озвучив вартість 7,40 гривні за кубометр газу. За словами Садового, місто це влаштовує. Проте варто почути, що скаже профільний міністр, щоб не було, що "один міністр називає ціну 7,40 гривні, а другий – 27 гривень".

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Росія дестабілізує ринок газу в Європі

Міський голова зазначив, що зараз не мовиться про підняття тарифів. Львів очікує від держави кінцеву ціну на газ, а також на компенсаторні моменти. За словами Садового, зараз йде складна дискусія з урядом.

У четвер на засіданні Конгресу регіональних влад має бути фіналізоване рішення щодо входження в опалювальний сезон. Бо те, що ми бачимо зараз з ціною на газ, – це спецоперація російських спецслужб, коли дестабілізують ринок газу в Європі,

– додав міський голова.

За словами мера Львова, хочемо цього чи ні, але "мусимо на це реагувати, бо це війна".