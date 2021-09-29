Пока не говорится о повышении тарифов. Однако, по словам мэра Львова Андрея Садового, правительство должно финализировать решение о вхождении в отопительный сезон.

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Львов ожидает финальную цену для теплопоставщиков

Садовый рассказал, что сейчас есть решение НКРЭКУ о повышении тарифов на 30%. Однако его не внедрили в жизнь.

"Это решение, которое принял государственный орган. Мы ожидаем финальную цену по газу для теплоснабжающих предприятий", – добавил мэр.

Министр Кабмина Олег Немчинов озвучил стоимость 7,40 гривны за кубометр газа. По словам Садового, город это устраивает. Однако стоит услышать, что скажет профильный министр, чтобы не было, что "один министр называет цену 7,40 гривны, а второй – 27 гривен".

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Россия дестабилизирует рынок газа в Европе

Мэр отметил, что сейчас не говорится о повышении тарифов. Львов ожидает от государства конечную цену на газ, а также на компенсаторные моменты. По словам Садового, сейчас идет сложная дискуссия с правительством.

В четверг на заседании Конгресса региональных властей должно быть финализировано решение о вхождении в отопительный сезон. Потому что то, что мы видим сейчас с ценой на газ – это спецоперация российских спецслужб, когда дестабилизируют рынок газа в Европе,

– добавил городской голова.

По словам мэра Львова, хотим этого или нет, но "должны на это реагировать, потому что это война".

Заметьте! В Кабмине заверили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем это рассчитано на основе годовых тарифов. За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.