Найбільше з того зростання цін на світових ринках тішиться зараз "країна-бензоколонка". Мовиться про Росію, для якої торгівля енергоносіями власного видобутку – це фактично головне джерело наповнення бюджету. І Путін не те, що тішиться з таких стрибків цін. Направду саме він їх і спровокував.

До теми Вперше в історії: ціна газу в Європі сягнула понад 1000 доларів за тисячу кубометрів

Україні не захочуть продавати газ по 8 гривень за куб

1000 доларів за тисячу кубів газу – це 1 долар за куб. Тобто 28 гривень. Нині пересічному українцеві куб газу обходиться приблизно у 8 гривень. До чого я веду? Що на вільному газовому ринку ніхто не захоче і далі продавати українцям газ за такою ціною, якщо його можна продати в Європу по 28 гривень.

Звісно, наш уряд втрутиться, будуть з боку влади обмеження і примус до тих всіх постачальників газу, "щоб ціна не зросла". Звісно, є певний запас того газу, закачаний у сховища ще за старими цінами.

Але в умовах вільного ринку і при нестримному бажанні заробити ці примуси й обмеження зазвичай все закінчується однаково:

або тотальним дефіцитом;

або зростанням ціни.

Саме до такого розвитку подій нам і треба бути готовими вже зараз, принаймні щоб потім не дивуватися, чому це батареї холодні, а платіжки астрономічні.

Треба готуватися і до зростання вартості пального на вітчизняних заправках. Адже, ну так не може бути, щоб ціна бензину була однаковою, такою самою і тоді, коли нафта коштувала 40 доларів за барель і тепер, коли вона коштує вже 80 доларів за бочку.

Я тут вам наче провісник поганих новин, але все те і мене торкнеться, тож я б з радістю зараз покритикував нашу владу, що це вона винна у такому нам майбутньому і тотальному зростанні цін.

Більше вам скажу, наша опозиція вже готується такі обвинувачення виголошувати з високих трибун і блакитних екранів. Вона вже готується виводити людей на "тарифні майдани". І вони виходитимуть, адже ціни дійсно зростуть, принаймні все до того йде.

Кремль спровокував здорожчання газу

Конкретно в цьому випадку провини нашої влади тут немає. Не подумайте, що це я нашу Банкову намагаюся виправдовувати. Але направду не доріс Офіс Президента до регулювання цін на світових ринках. Тоді як Кремль, на жаль, саме на такому рівні вже грає. І саме там і спровокували здорожчання газу.

В який саме спосіб? Направду, в досить елегантний і цілком законний. Кремль скористався принципом балансу попиту та пропозиції.

Зверніть увагу! Кремль штучно обмежив від себе пропозицію газу Європі. Оскільки попит напередодні опалювального сезону лише зростає, то за умови дефіциту пропозиції газ і почав дорожчати, й зрештою злетів до 1000 доларів за тисячу кубів.

Як Кремлю вдалося обмежити пропозицію? Він банально припинив закачувати свій газ до своїх же європейських газових сховищ. Одне з них, найбільше в Німеччині, яке у 2020 році було заповнене мало не на 80%, нині заповнене лише на 5%.

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Тут, звісно, Кремль ризикував недоотриманням прибутків, коли розпочинав цю гру з обмеженням від себе пропозиції газу на продаж. Але зрештою виграв. Адже, попри те, що продає він свого газу тепер значно менше, робить це вже за значно більшою ціною.

Простими словами, Кремль залишився при своїх, тоді як Європа та Україна нині в шоці від нових світових цін на те блакитне паливо.

Чесно кажучи, я не знаю, як тепер наша влада буде з того вирулювати і де шукатиме ресурси, щоб пройти цей майбутній опалювальний сезон хоча б без техногенних катастроф з замороженими мережами через перебої з постачання газу.

Я ж собі вирішив, що як мінімум треба буде законопатити вікна, бо в мене вони сифонять і марно видувають тепло. І потрібно дізнатися про субсидію. Може, з тим зростанням цін та тарифів я вже зможу претендувати на допомогу від держави.

Москва спокусила Угорщину новим контрактом на постачання газу

До речі, ще є один момент, де нам Росія з тим газом також спромоглася підгадити. Так-от, Кремлю вдалося спокусити Угорщину новим довготривалим контрактом на постачання газу в обхід української території.

Тепер замість того, щоб качати Угорщині газ напряму через Україну, Росія це робитиме через Сербію та Австрію. Так їй буде і довше, і дорожче, але Росія готова на такі додаткові збитки заради того, щоб позбавити Україну прибутків, які ми отримували б за транспортування того газу своєю територією.

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Кремль з усіх своїх сил намагається український бюджет позбавити цих джерел надходження й паралельно прагне йому зробити нові статті витрат. Зокрема на вже згадані мною субсидії, яких з новими цінами на газ, спровокованими Москвою, точно буде потребувати вже незабаром більша кількість українців.

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