Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що для Угорщини постачання газу – це питання безпеки, суверенітету і безперебійної роботи економіки, а не політики. Він додав, мовляв, реальність така, що енергозабезпечення Угорщини може бути надійно гарантоване довгостроковим контрактом з "Газпромом".

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Газ до Угорщини піде через "Турецький" і "Балканський" потоки

Новий угорський контракт з "Газпромом" уклали на 15 років. За ним Угорщина отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів російського газу на рік. Водночас більшу частину постачатимуть з Сербії через "Балканський потік", з'єднаний з "Турецьким потоком".

Тобто якщо раніше газ з Росії йшов до Угорщини транзитом лише через Україну, то тепер він спочатку потраплятиме до Туреччини, звідти до Болгарії, потім до Сербії і лише після цього до Угорщини.

Підписання відповідної угоди може повністю позбавити Україну транзитних постачань російського газу угорським споживачам. Українське Міністерство закордонних справ вже висловило своє розчарування діями угорської влади.

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Будапешт заграє із Москвою

Угорщина вже давно конфліктує з Україною, намагаючись утримати вплив на західні регіони держави, де мешкають меншини етнічних угорців. Будапешт впродовж багатьох років блокував проведення комісії Україна – НАТО, вимагаючи від Києва змінити закон про освіту.

Водночас Будапешт заграє із Москвою намагаючись залучитись підтримкою Кремля у протистоянні з Брюсселем. Угорщина зазнає гострої критики ЄС через політику невизнання прав ЛГБТ-спільнот і гальмування розподілення біженців, які прибувають до Європи.

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Також в Брюсселі часто дорікають угорському прем'єру Віктору Орбану у придушенні демократичних прав і свобод. Його майже диктаторську політику не рідко порівнюють з політичним диктатом Володимира Путіна.

Орбан сконцентрував у своїх руках владу конституційної більшості. Його партія може вносити зміни до конституції, водночас він контролює більшість ЗМІ, він не дає можливості просувати свою адженду опозиційним партіям,

– сказав Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Відносини України та Угорщини можуть зайти у глухий кут

Угорці навесні 2021 року обиратимуть новий склад парламенту. І Орбан прагне продовжити своє 11-річне правління в країні. Вдарити по планах угорського прем'єра може Брюссель. Там почали розслідування махінацій з європейськими грошима, до якого причетні посадовці з його уряду. Якщо факт зловживань доведуть, до Угорщини застосують санкції. Все це змушує Орбана дивитися у бік Москви.

Кремль готовий підтримати угорського прем'єра кредитами на його політичні проєкти. Натомість вимагає преференцій – як то закупівля російської вакцини "Супутник V" чи добудова "Балканського потоку", який використовують проти України. У відповідь на таку політику угорської влади Київ заявив про готовність до жорсткого протистояння з Будапештом. Але це загрожує певними ризиками.

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"Україна тепер вимагатиме компенсацій або поступок від Угорщини, Угорщина навряд чи піде на них і ми опиняємося у глухому куті. Якщо наші відносини з Угорщиною зайдуть у глухий кут, то я не здивуюся, що угорці ветуватимуть рішення про продовження санкцій до Російської Федерації", – зазначив Сергій Герасимчук.

У відповідь на українську критику угоди з "Газпромом" глава угорського МЗС застеріг Київ від втручання у внутрішні справи Угорщини. Натомість українська влада скасувала проведення Стратегічної міжурядової україно-угорської комісії.

В Єврокомісії заявили, що вже беруться за перевірку цієї угоди. Перевірка може тривати довго, а її рішення не будуть обов'язковими для Будапешта. Власне новий контракт Угорщини з "Газпромом" набуває чинності з 1 жовтня.