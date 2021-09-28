В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что для Венгрии поставки газа – это вопрос безопасности, суверенитета и бесперебойной работы экономики, а не политики. Он добавил, мол, реальность такова, что энергообеспечение Венгрии может быть надежно гарантировано долгосрочным контрактом с "Газпромом".

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Газ в Венгрию пойдет через "Турецкий" и "Балканский" потоки

Новый венгерский контракт с "Газпромом" заключили на 15 лет. По ним Венгрия будет получать 4,5 миллиарда кубометров российского газа в год. В то же время большую часть будут поставлять из Сербии через "Балканский поток", соединенный с "Турецким потоком".

То есть если раньше газ из России шел в Венгрию транзитом только через Украину, то теперь он сначала будет попадать в Турцию, оттуда в Болгарию, затем в Сербию и только после этого в Венгрию.

Подписание соответствующего соглашения может полностью лишить Украину транзитных поставок российского газа венгерским потребителям. Украинское Министерство иностранных дел уже выразило свое разочарование действиями венгерских властей.

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Будапешт заигрывает с Москвой

Венгрия уже давно конфликтует с Украиной, пытаясь удержать влияние на западные регионы страны, где проживают меньшинства этнических венгров. Будапешт на протяжении многих лет блокировал проведение Комиссии Украина – НАТО, требуя от Киева изменить закон Об образовании.

В то же время Будапешт заигрывает с Москвой пытаясь приобщиться поддержкой Кремля в противостоянии с Брюсселем. Венгрия подвергается острой критике ЕС за политику непризнания прав ЛГБТ-сообществ и торможения распределения беженцев, прибывающих в Европу.

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Также в Брюсселе часто упрекают венгерского премьера Виктору Орбану в подавлении демократических прав и свобод. Его почти диктаторскую политику нередко сравнивают с политическим диктатом Владимира Путина.

Орбан сконцентрировал в своих руках власть конституционного большинства. Его партия может вносить изменения в Конституцию, в то же время он контролирует большинство СМИ, он не дает возможности продвигать свою адженду оппозиционным партиям,

– сказал Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма".

Отношения Украины и Венгрии могут зайти в тупик

Венгры весной 2021 года будут выбирать новый состав парламента. И Орбан стремится продолжить свое 11-летнее правление в стране. Ударить по планам венгерского премьера может Брюссель. Там начали расследование махинаций с европейскими деньгами, к которым причастны чиновники из его правительства. Если факт злоупотреблений докажут, к Венгрии применят санкции. Все это заставляет Орбана смотреть в сторону Москвы.

Кремль готов поддержать венгерского премьера кредитами на его политические проекты. Зато требует преференций – как то закупка российской вакцины "Спутник V" или достройка "Балканского потока", который используют против Украины. В ответ на такую политику венгерских властей Киев заявил о готовности к жесткому противостоянию с Будапештом. Но это чревато определенными рисками.

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"Украина теперь будет требовать компенсаций или уступок от Венгрии, Венгрия вряд ли пойдет на них и мы оказываемся в тупике. Если наши отношения с Венгрией зайдут в тупик, то я не удивлюсь, что венгры будут ветировать решение о продлении санкций к Российской Федерации", – отметил Сергей Герасимчук.

В ответ на украинскую критику соглашения с "Газпромом" глава венгерского МИД предостерег Киев от вмешательства во внутренние дела Венгрии. Зато украинская власть отменила проведение стратегической межправительственной украино-венгерской комиссии.

В Еврокомиссии заявили, что уже берутся за проверку этого соглашения. Проверка может длиться долго, а ее решения не будут обязательными для Будапешта. Собственно новый контракт Венгрии с "Газпромом" вступает в силу с 1 октября.