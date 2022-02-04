Тент злетів і розбив вітрове скло: подробиці жахливої ДТП з вантажівкою біля Львова

У прильвівському селі Сокільники 4 лютого трапилася моторошна аварія – металева деталь відлетіла від вантажівки та розбила вітрове скло легковика. Внаслідок ДТП пасажирка автівки потрапила у лікарню.

На місці події працювали правоохоронці та медики. Рух дорогою був ускладнений.

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Від вантажівки відлетів тент

ДТП трапилася 4 лютого приблизно о 9:10 у селі Сокільники. Правоохоронці попередньо встановили, що під час руху порив вітру зірвав тент з автопоїзда "МАЗ".

Конструкція впала на автомобіль Renault Kangoo, який рухався назустріч. Металева деталь розбила вітрове скло та травмувала пасажирку легковика – 53-річну жительку Городка. Постраждалу госпіталізували.

Автопоїздом керував 22-річний житель Яворівського району, а за кермом легковика перебував 56-річний житель Городка.

Дивіться відео з місця аварії:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити всі обставини аварії.



ДТП трапилася зранку в Сокільниках / Фото поліції Львівщини



Металева конструкція розбила вітрове скло / Фото поліції Львівщини



Пасажирка легковика опинилася в лікарні / Фото поліції Львівщини