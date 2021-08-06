На трасі Київ – Чоп перекинувся Ford: чоловік і 2 дітей потрапили у лікарню – фото
Джерело:поліція Львівщини
Неподалік села Тростянець на трасі Київ – Чоп 5 серпня трапилась ДТП – Ford вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії травмувались 3 людей, серед яких двоє підлітків.
Водій автівки не впорався з керуванням. Тепер йому загрожує обмеження волі.
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Ford вилетів у кювет
- Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп неподалік села Тростянець Стрийського району.
- 35-річний львів'янин, водій автомобіля Ford, не впорався з керуванням.
- Він з'їхав у кювет та перекинувся.
- Внаслідок ДТП травмувались троє пасажирів – львів'яни віком 22, 16 та 15 років.
- Усі постраждалі потрапили до лікарні.
На трасі Київ – Чоп Ford вилетів у кювет / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
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Внаслідок ДТП постраждали 3 людини / Фото поліції Львівщини