На трасі Київ – Чоп Peugeot на смерть збив львів'янку на пішохідному переході

На трасі Київ – Чоп 23 січня трапилася смертельна ДТП. Автівка Peugeot збила львів'янку на пішохідному переході.

На місці аварії працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.

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Авто на смерть збило львів'янку

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 18:15 на трасі Київ – Чоп неподалік села Новий Милятин Золочівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій легковика Peugeot, 26-річний львів'янин, збив 58-річну жительку Львова.

У момент зіткнення жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Пішохідка отримала надзвичайно важкі травми. Постраждала загинула на місці ДТП.



Авто на смерть збило жінку / Фото поліції Львівщини

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Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Наразі правоохоронці поводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



Винуватцю ДТП загрожує тюремне ув'язнення / Фото поліції Львівщини