На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню

На трасі Київ – Чоп 27 серпня зіштовхнулись 4 автівки – вантажівка MAN, Volkswagen Passat та 2 Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП травмувався пішохід.

Аварія трапилася біля Розвадова. Наразі рух трасою – ускладнений.

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Рух трасою регулюють патрульні

Приблизно об 11:00 на трасі Київ – Чоп біля Розвадова зіткнулися 4 автомобілі – вантажівка MAN, Volkswagen Passat і 2 Mercedes-Benz.

У поліції повідомили, що внаслідок ДТП постраждав пішохід. Однак інформації, які саме травми він отримав, поки немає.

Медики швидкої відвезли постраждалого до лікарні.

Наразі на місці аварії працюють слідчі.

Рух трасою – ускладнений. Його регулюють патрульні.

Правоохоронці закликали водіїв зважати на цю інформацію, плануючи поїздку.



На трасі Київ – Чоп зіткнулись 4 автівки / Фото Патрульної поліції Львівщини



Аварія трапилась біля Розвадова / Фото Патрульної поліції Львівщини



Пішохід потрапив до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини



Рух регулюють патрульні / Фото Патрульної поліції Львівщини