На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню

27 серпня 2021 , 13:13
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

На трасі Київ – Чоп 27 серпня зіштовхнулись 4 автівки – вантажівка MAN, Volkswagen Passat та 2 Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП травмувався пішохід.

Аварія трапилася біля Розвадова. Наразі рух трасою – ускладнений.

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Рух трасою регулюють патрульні

  • Приблизно об 11:00 на трасі Київ – Чоп біля Розвадова зіткнулися 4 автомобілі – вантажівка MAN, Volkswagen Passat і 2 Mercedes-Benz.
  • У поліції повідомили, що внаслідок ДТП постраждав пішохід. Однак інформації, які саме травми він отримав, поки немає.
  • Медики швидкої відвезли постраждалого до лікарні.
  • Наразі на місці аварії працюють слідчі.
  • Рух трасою – ускладнений. Його регулюють патрульні.
  • Правоохоронці закликали водіїв зважати на цю інформацію, плануючи поїздку.


На трасі Київ – Чоп зіткнулись 4 автівки / Фото Патрульної поліції Львівщини


Аварія трапилась біля Розвадова / Фото Патрульної поліції Львівщини


Пішохід потрапив до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини


Рух регулюють патрульні / Фото Патрульної поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів