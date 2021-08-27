Авария случилась около Розвадова. Сейчас движение по трассе – затруднено.

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Движение по трассе регулируют патрульные

  • Примерно в 11:00 на трассе Киев – Чоп возле Розвадова столкнулись 4 автомобиля – грузовик MAN, Volkswagen Passat и 2 Mercedes-Benz.
  • В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал пешеход. Однако информации, какие именно травмы он получил, пока нет.
  • Медики скорой отвезли пострадавшего в больницу.
  • Сейчас на месте аварии работают следователи.
  • Движение по трассе – затруднено. Его регулируют патрульные.
  • Правоохранители призвали водителей учитывать эту информацию, планируя поездку.

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню
На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню
На трассе Киев – Чоп столкнулись 4 автомобиля / Фото патрульной полиции Львовщины

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню
Пешеход попал в больницу / Фото патрульной полиции Львовщины

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню
Движение регулируют патрульные / Фото патрульной полиции Львовщины