На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись вантажівка та 3 легковики: пішохід потрапив у лікарню

Аварія трапилася біля Розвадова. Наразі рух трасою – ускладнений.
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Рух трасою регулюють патрульні
- Приблизно об 11:00 на трасі Київ – Чоп біля Розвадова зіткнулися 4 автомобілі – вантажівка MAN, Volkswagen Passat і 2 Mercedes-Benz.
- У поліції повідомили, що внаслідок ДТП постраждав пішохід. Однак інформації, які саме травми він отримав, поки немає.
- Медики швидкої відвезли постраждалого до лікарні.
- Наразі на місці аварії працюють слідчі.
- Рух трасою – ускладнений. Його регулюють патрульні.
- Правоохоронці закликали водіїв зважати на цю інформацію, плануючи поїздку.
На трасі Київ – Чоп зіткнулись 4 автівки / Фото Патрульної поліції Львівщини
Аварія трапилась біля Розвадова / Фото Патрульної поліції Львівщини
Пішохід потрапив до лікарні / Фото Патрульної поліції Львівщини
Рух регулюють патрульні / Фото Патрульної поліції Львівщини