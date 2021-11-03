Тривалий час боролась з онкологією: від COVID-19 померла відома львівська художниця

У Львові від COVID-19 померла вчителька та художниця Ольга Ган, яка боролася з онкологією. Через хіміотерапію вона не змогла вакцинуватися проти коронавірусу.

Ольга Ган працювала вчителькою у Львівському ліцеї №45. У 2020 році їй поставили діагноз – пухлина середостіння.

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Ольга Ган померла від COVID-19

Письменниця Христя Венгринюк розповіла, що після тривалої боротьби з онкологією померла художниця та вчителька Ольга Ган.

Плачу цілий ранок і місця не знайду. Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти суцільне Серце і Віра. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю тебе, дорога,

– мовиться у повідомленні.

Венгринюк додала, що вона хотіла б довершити усе те, чого так прагнула і бажала Ольга Ган.

"Спочивай з миром, прекрасна Пташко. Світ ніколи тебе не забуде. Олічка була на хімієтерапії, тому не могла вакцинуватися, але її добив COVID-19", – підсумувала письменниця.

Ольга Ган протягом 18 років працювала вчителькою української мови та літератури у Львівському ліцеї №45. Вона писала вірші, прозу та картини. Окрім роботи в школі, Ольга Ган створювала проєкти для дітей та брала участь у благодійних заходах.



Ольга Ган померла від коронавірусу / Фото Ольги Ган

Текст допису Христі Венгринюк:

Ольга Ган, плачу цілий ранок і місця не знайду. Ти одна з найдобріших людей, яких я знаю. Ти суцільне Серце і Віра. Ти була така сильна! Попри всі нелегкі життєві моменти, в Тобі було стільки енергії та ідей. Тебе любили всі і я дуже люблю Тебе, дорога.

Я так хочу мати сили і можливості, щоб довершити усе Твоє, чого Ти так прагнула і бажала. Спочивай з миром, прекрасно Пташко. Світ ніколи Тебе не забуде.

Олічка була на хіміотерапії, тому не могла вакцинуватися, але її добив Covid.