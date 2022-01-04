Трускавець без води: місцева влада не змогла домовитися з постачальником
Міська рада Трускавця, що на Львівщині, не підписала договір про водопостачання з дрогобицьким комунальним підприємством. Через це з 3 січня у місті немає води.
Про проблеми з водою у Трускавці повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
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Трускавець залишився без води
Виконавча влада повідомила, що компанія "Трускавецький водоканал" та комунальне підприємство "Дрогобичводоканал" не підписали у 2021 році договір на водопостачання на 2022 рік.
Через це з 9:00 3 січня у місто припинили постачати воду. Водночас влада запевняє, що ситуацію виправлять вже 4 січня, підписавши необхідний договір.
Позиція постачальника
На офіційному сайті Дрогобичводоканалу 3 січня опублікували заяву. У ній йдеться про те, що Трускавецький водоканал має борг у розмірі 12,5 мільйона гривень.
До слова, компанія "Трускавецький водоканал" попри статус товариства обмеженої відповідальності перебуває у власності Трускавецької міської ради. Вона фінансується за гроші платників податків міста.
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Уривок із допису департаменту цивільного захисту населення:
У зв'язку з тим, що між ТзОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобич водоканал" не укладений договір на водопостачання на 2022 рік, з 09:00 год. 3 січня КП "Дрогобич водоканал" припинило подачу води у м. Трускавець.
Підписання договору заплановано на 4 січня.