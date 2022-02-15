На кожен екстремальний випадок є план дій, – Садовий про готовність Львова до вторгнення Росії

Мер Льова Андрій Садовий 15 лютого вкотре звернувся до жителів міста. Він акцентував, що відчуття спокою передусім дає готовність Львова до надзвичайних ситуацій.

Мовилося про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Мер про це говорив у ранковому ефірі одного з місцевих радіо.

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Комунальники отримують "нереальні завдання"

Садовий розповів, що ще весною "почав ставити нереальні завдання" комунальним підрозділам щодо підготовки до надзвичайних випадків. Для прикладу, водоканал мав пропрацювати план забезпечення населення водою без електроенергії.

І ми знайшли варіант, як постачати львів'янам санітарний об'єм води, пропрацювали всі деталі. На кожен екстремальний випадок ми маємо план дій і це дає нам відчуття впевненості, спокою

– зазначив мер Львова.

Також він додав, що вже забезпечили 3-місячний запас медикаментів і засобів перев'язки в першому медичному об'єднанні. Проте там зробили поки не все, адже наразі ще працюють над збільшенням запасу банку крові.

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Що найбільше допомагає

Проте Андрій Садовий сказав, що не підготовка є найкращим "заспокійливим". Адже він у четвер, 10 лютого, був на Луганщині. Там у мера була можливість поспілкуватися з нашими захисниками.

Зрозумів, що нам немає чого боятись. Наші воїни – спокійні, впевнені та цілеспрямовані на виконання своєї роботи, і це справді дає відчуття безпеки,

– заявив Садовий.

За його словами, якщо цього не достатньо, завжди можна здобувати нові корисні знання. Для прикладу, навички зі стрільби чи домедичної допомоги. Саме вони можуть допомогти продовжувати жити спокійно.

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