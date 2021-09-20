У центрі Львова громадянина Саудівської Аравії спіймали п'яним за кермом

У липні в центрі Львова патрульні зупинили автівку Audi A8, за кермом якої перебував п'яний громадянин Саудівської Аравії. Суд вирішив оштрафувати іноземця.

Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. Патрульні склали на нього протокол.

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Громадянина Саудівської Аравії спіймали п'яним за кермом

У постанові суду мовиться, що вночі 19 липня на площі Міцкевича патрульні зупинили авто Audi A8, водій якого не увімкнув сигнал повороту, перелаштовуючись в інший ряд. За кермом перебував громадянин Саудівської Аравії Абдула Мухамед Альнасер.

У чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння – запах алкоголю з рота, нестійка хода тощо. Водій не хотів проходити перевірку на стан сп'яніння ні на місці, ні в медзакладі. Тож поліцейські склали на нього протокол за керування автівкою в нетверезому стані.

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Суд оштрафував порушника

Суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик 13 вересня розглянула протокол Абдули Мухамеда Альнасера. Однак порушник на судове засідання не прийшов.

Суд дійшов висновку, що патрульні правильно склали протокол. Окрім того, виявилось, що в чоловіка немає водійських прав. Суд вирішив оштрафувати іноземця на 17 тисяч гривень.

В Саудівській Аравії на законодавчому рівні заборонено вживати чи продавати алкогольні напої. Це пов’язано з негативним ставленням ісламу до алкоголю.