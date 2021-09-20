Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Патрульные составили на него протокол.

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Гражданина Саудовской Аравии поймали пьяным за рулем

В постановлении суда говорится, что ночью 19 июля на площади Мицкевича патрульные остановили автомобиль Audi A8, водитель которого не включил сигнал поворота, уходя в другой ряд. За рулем находился гражданин Саудовской Аравии Абдула Мухамед Альнасер.

У мужчины были признаки алкогольного опьянения – запах алкоголя изо рта, неустойчивая походка и тому подобное. Водитель не хотел проходить проверку на состояние опьянения ни на месте, ни в медучреждении. Поэтому полицейские составили на него протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Суд оштрафовал нарушителя

Судья Галицкого райсуда Наталья Зубачик 13 сентября рассмотрела протокол Абдулы Мухамеда Альнасера. Однако нарушитель на судебное заседание не пришел.

Суд пришел к выводу, что патрульные правильно составили протокол. Кроме того, оказалось, что у мужчины нет водительских прав. Суд решил оштрафовать иностранца на 17 тысяч гривен.

Интересно! В Саудовской Аравии на законодательном уровне запрещено употреблять или продавать алкогольные напитки. Это связано с негативным отношением ислама к алкоголю.