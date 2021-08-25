З тяжкими травмами: на Львівщині знайшли непритомного чоловіка на польовій дорозі

У селі Арламівська Воля 24 серпня на польовій дорозі знайшли непритомного чоловіка. Він мав низку важких травм – забій мозку, багато переломів та внутрішню кровотечу.

Ймовірно, чоловік постраждав внаслідок аварії. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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На польовій дорозі знайшли непритомного чоловіка

О 23:25 в селі Арламівська Воля Яворівського району, під час патрулювання поліцейські знайшли непритомного чоловіка. Він лежав на проїжджій частині польової дороги.

Медики швидкої негайно відвезли чоловіка у Мостиську центральну районну лікарню. Він потрапив у реанімацію. Лікарі поставили постраждалому діагноз:

поєднана травма тіла:

закрита черепно-мозкова травма;

забій головного мозку важкого ступеня;

набряк головного мозку;

закритий перелом стегнової кістки зліва та перелом кісток тазу;

внутрішньо черевна кровотеча;

гіповолемічний шок.

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Пацієнт помер, не приходячи до тями

Постраждалим виявився 39-річний місцевий житель. Ймовірно, він постраждав внаслідок ДТП. Лікарі намагались врятувати йому життя, однак нічого не вдалося.

Попри зусилля медиків, 25 серпня близько 2:50 він помер у реанімації, не приходячи до свідомості. Наразі правоохоронці проводяться слідчі дії. Вони намагаються встановити усі обставини події.