Ймовірно, чоловік постраждав внаслідок аварії. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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На польовій дорозі знайшли непритомного чоловіка
О 23:25 в селі Арламівська Воля Яворівського району, під час патрулювання поліцейські знайшли непритомного чоловіка. Він лежав на проїжджій частині польової дороги.
Медики швидкої негайно відвезли чоловіка у Мостиську центральну районну лікарню. Він потрапив у реанімацію. Лікарі поставили постраждалому діагноз:
- поєднана травма тіла:
- закрита черепно-мозкова травма;
- забій головного мозку важкого ступеня;
- набряк головного мозку;
- закритий перелом стегнової кістки зліва та перелом кісток тазу;
- внутрішньо черевна кровотеча;
- гіповолемічний шок.
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Пацієнт помер, не приходячи до тями
Постраждалим виявився 39-річний місцевий житель. Ймовірно, він постраждав внаслідок ДТП. Лікарі намагались врятувати йому життя, однак нічого не вдалося.
Попри зусилля медиків, 25 серпня близько 2:50 він помер у реанімації, не приходячи до свідомості. Наразі правоохоронці проводяться слідчі дії. Вони намагаються встановити усі обставини події.