Учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували, декількох – уже затримали

Розслідування конфлікту з військовими ТЦК, який стався 8 липня на Сихові у Львові, триває. Наразі відомі імена тих, хто напав на представників ТЦК.

Декого з них уже вдалося затримати. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дивіться також У Міноборони відреагували на конфлікт з ТЦК у Львові

Що відомо про затримання причетних до сутички біля ТЦК у Львові?

За словами Козицького, учасників нападу вже вдалося ідентифікувати. Ба більше, декого із них затримали.

Тут варто зауважити, що про затримання одного з підозрюваних повідомляли в СБУ. Ним виявився 23-річний львів'янин.

При цьому, слідство триває. Козицький висловив вдячність правоохоронцям за оперативну роботу.

Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку,

– підкреслив він.

До слова, президент Зеленський також прокоментував інцидент. Він назвав сутичку "дуже поганою історією" і сказав, що це демонструє погане ставлення до людей у військовій формі. "Так не має бути", – коротко зазначив він.

Повідомлялося, що під час сутичок на Сихові двох військовослужбовців побили. Їх доправили до травмпункту, серйозних травм вони не отримали. Начальник Сихівського районного ТЦК полковник Борис Пруцьких на брифінгу також зазначив, що окремі відео, які поширюються в мережі, не передають повної картини подій.

Зокрема, епізод, де військовий нібито б'є учасника натовпу, за його словами, є проявом самооборони. У ТЦК повідомили, що вже розпочали службове розслідування, за результатами якого дадуть оцінку діям військових, цивільних та правоохоронців.