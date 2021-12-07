Українська Галицька партія відкликає своїх депутатів з Львівської облради

Українська Галицька партія розпочинає процедуру відкликання своїх депутатів із Львівської облради. Їх обрали на місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Торік 6 депутатів УГП увійшли в неформальну коаліцію з "Європейською солідарністю", "Слугою народу", "Батьківщиною", "За майбутнє" та іншими партіями. Керівництво партії їх від цього застерігало.

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Депутати УГП увійшли в коаліцію з "ЄС" та "Слуга народу"

У грудні 2020 року депутати УГП Львівської облради, попри застереження керівництва партії, підписали меморандум про співпрацю, який ініціювала "Європейська солідарність". Так, вони увійшли у фактичну коаліцію з "ЄС" та "Слугою народу" та іншими.

Після цього конференція Львівської обласної організації УГП 31 січня ініціювала відкликання своїх депутатів з ЛОР. Проте, за українським законодавством, відкликати обраного за партійним списком народного обранця можна лише через рік після набуття ним повноважень – у грудні 2021 року.

Голова політради УГП Ростислав Коваль розповів, що за порушення вимог регламенту облради та невиконання обов'язків, партія розпочинає процедуру відкликання депутатів із ЛОР.

Рік тому каденція нового складу ЛОР розпочалась із кулуарних політичних домовленостей і брехні. Обрання керівництва облради, розподіл комісій та галузей упливу через голосування "хрестики-галочки-нолики", засвідчили тіньову домовленість в інтересах корупції, але не громади,

– додав Коваль.

За словами голови політради УГП, тоді депутати порушили закон та регламент облради, а саме – принцип таємного голосування. У цій схемі також взяли участь народні обранці від УГП.

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Депутатів виключили з членів партії

Коваль додав, що після неформальної коаліції депутатів виключили із членів УГП та відсторонили від посад. Наразі вони формально входять до фракції в облраді, однак фактично вже втратили зв'язок з обласним партійним осередком.

"Маючи річний імунітет від відкликання, депутати мали можливість проявити себе і довести, що підписання так званого меморандуму було виправданим. Прикро, що озвучені рік тому "благі наміри" залишись декларативними гаслами", – зауважив голова політради УГП.

Він додав, що партія розпочинає процедуру відкликання своїх народних обранців із ЛОР через порушення вимог регламенту – таємниці голосування і невиконання обов'язків депутата.

"Сьогодні триває юридична підготовка до процесу відкликання, який буде максимально публічним і прозорим", – зауважив Коваль.

За його словами, Ірина Кравець є єдиною депутаткою, яка цього року співпрацювала з УГП. Депутати 3 грудня провели пресконференцію, під час якої відзвітували про свою діяльність. Керівник фракції УГП в облраді Тарас Чолій відмовився відповідати на питання про можливе відкликання з ЛОР. Він зазначив, що це питання не стосується звіту.

Українську Галицьку партію у ЛОР представляють 6 депутатів – Тарас Чолій, Іван Щурко, Ірина Кравець, Марія Кульчицька-Волчко, Юрій Фольварочний та Віталій Андрейко.