Ukraine – Terra Incognita у Львівській опері: прем'єру присвятили захисникам та захисницям
Джерело:24 канал
У Львові 14 жовтня презентували оперу-міф Ukraine – Terra Incognita. Її присвятили захисникам та захисницям України, а також солістові Паризької опери Василеві Сліпаку.
Вже саме поєднання слів "опера" і "міф" обіцяло, що на сцені буде щось незвичне. Ukraine – Terra Incognita особлива тим, що замість оперного вокалу – народне багатоголосся.
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Ще одна новизна у тому, що народні пісні тут сплетено із фрі-джазом, імпровізацією та симфонічною музикою Марії Олійник.
Це великий сенс, коли ми щось архаїчне, давнє своє не відставляємо і не красуємося цим, як в музеї, а пробуємо його притягувати в сучасність. І мені здається, що таке поєднання має шанс актуалізуватися в теперішньому часі.
Сюжет опери-міфу
Сюжет теж незвичний. Актори вели оповідь у 5 міфах, наприклад:
- міф "Роду" – це колискові і ритуальні пісні;
- міф "Степу" – козацькі та чумацькі.
Дійство варто сприймати не логікою, а емоціями.
Це не лінійний сюжет, хоча він існує. Це простий, вічний міф людства про воїна, його становлення, його подвиги. Сюжет складається як українське поетичне кіно мікроформами,
– розповіла авторка і режисерка опери-міфу Ukraine — Terra Incognita Уляна Горбачевська.
"Сюжет більше існує енергетично. Вони складають таку загальну картину нашого єства, нашого життя, тому що там є і божественне, і любовне, і буденне, і суєтне", – зауважив актор та співак Ярослав Федорчук.
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Виконавці проживали на сцені все різноманіття народного багатоголосся: від гучного козацького до весільних пісень, голосінь та замовлянь.
"Це вистава про кожного з нас. Кожен може відчути різні емоції, когось більше зачепить момент із міфу "Дому", наприклад, хтось знайде себе більше в міфі "Степу" чи "Роду", – наголосила акторка та співачка Андріана-Ярослава Саєнко.
Враження у глядача довершили відеоарт Володимира Олещука та футурофолкові костюми дизайнерки Марти Ваххольц.