Українці хотіли бути незалежними й вільними, – діти-ровесники Революції Гідності про Майдан

Діти, які народилися у дні початку Революції Гідності, вже ходять до школи. Вони розповіли своє бачення того, чому активісти 8 років тому масово виходили на протести.

Розповіді кількох дітей-ровесників Революції Гідності зібрали в один ролик. Його у мережі оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Мер Львова повідомив, що у місті вирішили запитати, що діти-ровесники Революції Гідності знають про цей період історії України. "Чи вдається нам, тим хто робив революцію, зберегти пам'ять і цінності Майдану у наших дітях? Отож, недитячі історії устами дітей", – підписав відео Садовий.

"Ми є вільні й гідні люди", – кажуть діти на початку ролика.

Вони (активісти – 24 канал) хотіли бути незалежними, вільними й не бути рабами,

– зазначила на відео Дарина.

Соломія додала, що "протестувальники тоді дуже багато просили, але в них стріляли, і багато людей загинули". Цих безневинних жертв режиму Віктора Януковича згодом назвали Небесною Сотнею.

"Ми маємо свою мову, свою революцію, свій прапор, ми маємо говорити й робити по-своєму, як ми бажаємо", – впевнений Павло. Саме за те, аби діти могли жити у вільній країні, де розмовляти рідною мовою престижно, а висловлювати свої думки можна без застережень, українці й боролися на Майдані.

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