Уламки ракети впали на старий будинок на околицях Радехова, – Козицький

6 квітня 2022 , 09:23
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Російські окупанти ввечері 5 квітня випустили 2 ракети по Львівській області. Уламки однієї з них впали на будинок на околицях Радехова.

На щастя, обидві ракети збили сили ППО. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький, інформує 24 канал.

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Унаслідок падіння уламків ракети трапилося загоряння цивільного об'єкту. Пожежу вже погасили,
– розповів чиновник.

Козицький уточнив, що будинок був старий і люди в ньому не жили. На щастя, жертв і постраждалих немає. 

Зауважимо, російські ракети летіли на Львівщину з території Білорусі. 

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Автор: Софія Мінджоса