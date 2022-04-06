Уламки ракети впали на старий будинок на околицях Радехова, – Козицький
6 квітня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Російські окупанти ввечері 5 квітня випустили 2 ракети по Львівській області. Уламки однієї з них впали на будинок на околицях Радехова.
На щастя, обидві ракети збили сили ППО. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький, інформує 24 канал.
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Унаслідок падіння уламків ракети трапилося загоряння цивільного об'єкту. Пожежу вже погасили,
– розповів чиновник.
Козицький уточнив, що будинок був старий і люди в ньому не жили. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Зауважимо, російські ракети летіли на Львівщину з території Білорусі.
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