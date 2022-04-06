К счастью, обе ракеты сбили силы ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, информирует 24 канал.

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В результате падения обломков ракеты произошло возгорание гражданского объекта. Пожар уже потушен,

– рассказал чиновник.

Козицкий уточнил, что дом был старый и люди в нем не жили. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Заметим, что российские ракеты летели на Львовщину с территории Беларуси.

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