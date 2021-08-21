Унікальна знахідка: львів'янин викупив у "чорних археологів" 1000-літню сокиру і передав у музей

Львів’янин викупив у "чорних археологів" унікальну 1000-літню сокиру з гербом князя Володимира. Чоловік вирішив передати її у Національний музей історії України.

Сокира виготовлена із заліза. Вона інкрустована сріблом із зображенням тризуба.

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Львів'янин купив у "чорних археологів" унікальну сокиру

Львів'янин Тарас Хмеловський у грудні 2019 року купив у "чорних археологів" сокиру часів Київської Русі. Вона коштувала 10 тисяч доларів. Знахідку датують X – XIII століттям.

Вона була знайдена у кінці жовтня 2019 року на території Чернігова. Чоловік, який її знайшов, виставив цю річ на продаж на інтернет-аукціоні Violity. Він офіційний, на ньому з'являються різні знахідки,

– розповів Хмеловський.

За його словами, деякі науковці вважають, що сокира може належати до кінця X – початку XI століття. На ній чітко зображений тризуб – герб князівської влади Володимира Святославовича. Цієї ж думки дотримується директор Національного музею історії України Федір Андрощук. Він вважає, що це – бойова сокира.

Дивіться фото давньої сокири / Фото ZAXID.NET

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Чоловік купив сокиру з другого разу

Хмеловський зазначив, що аукціон відбувся у листопаді 2019 року. Однак тоді львів'янину не вдалося придбати цей лот.

"Мене виключили з торгів. Я був новим учасником із нульовим рейтингом, а таким не дали можливості змагатися за цей лот. Тоді сокиру купили за понад 222,2 тисячі гривень. Але переможець торгів не сплатив ціни", – розповів чоловік.

Тоді Хмеловський напряму сконтактував з продавцем і домовився про продаж. На запитання про те, чи не виникало думки залишити сокиру собі, львів'янин відповів, що він щасливий, що йому вдалося її придбати й що вона потрапить у музей.

"Ще на етапі, коли я вирішив її викупити, в мене не виникало думки залишати її у себе, я хотів її передати державі. Якби залишив, це хіба могло принести егоїстичне, естетичне задоволення і більше нічого", – додав Хмеловський.

За його словами, жоден справжній археолог ніколи не візьме собі жодної речі з розкопу. Тож для нього не стояло вибору залишити сокиру собі.

"Я не є колекціонером. Мені більше подобається робити те, що я роблю. Я тішуся, що вдалося викупити цю річ і тепер вона буде в музеї. Там є фахівці, які далі будуть працювати з цією знахідкою і далі продовжать роботу в цьому напрямку", – пояснив львів'янин.

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Сокиру реставрували

Відновлення давньої сокири провів художник-реставратор Віктор Голуб. Завдання було непростим, адже її залізну основу пошкодила корозія. Окрім цього, потрібно було розкрити інкрустацію сріблом та стабілізувати річ.

Хмеловський вирішив подарувати унікальну сокиру Національному музею історії України. Офіційна передача відбулася 21 серпня о 16:00 у будівлі музею на вулиці Володимирській, 2. Пізніше сокиру виставлять для огляду.

Тарас Хмеловський — львівський підприємець, голова комітету підприємців Львівщини. За освітою, він – археолог. Однак наразі чоловік не працює за фахом, проте підтримує дослідження Інституту археології НАН України.