Старшокласники мають вміти стріляти, – Садовий про стрілецькі навчання в школах

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що вміння поводитися зі зброєю є необхідне для всіх старшокласників. Це ж стосується й надання медичної допомоги.

Він про це говорив у ранковому ефірі 16 лютого на одному з міських радіо. На думку мера, надання відповідних знань школярам є завданням управління освіти міста.

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Навів як приклад Швейцарію

Андрій Садовий зазначив, що такі навчання є нормою в багатьох країнах світу. Для прикладу, у Швейцарії кожен громадянин має вміти володіти зброєю. Там всі проходять регулярний військовий вишкіл, тренуються. На думку очільника міста, маючи такого сусіда-агресора, не можна думати, що це не потрібні знання.

Коли я вчився в школі, то стрільба та військовий вишкіл були нормою. Я вважаю, що військова підготовка для старшокласників має бути обов’язковою. Так само школярі мають вміти надавати домедичну допомогу,

– сказав мер Львова.

Він також додав, що це потрібно всім не просто так. Мовляв, це допоможе почуватись впевненим і вміти виживати в сучасному світі.

Головне про стрілецькі вишколи школярів

Нещодавно повідомили, що у львівських школах учні 9 – 11 класів почали вчитися стріляти з пневматичних рушниць. У навчальних закладах ці навчання будуть проводити кожного дня.

Ціль досить проста – навчити стріляти всіх старшокласників. Загалом ці навчання відбуваються у 20 школах, які мають спеціальні приміщення. Проте слід зауважити, що туди ходять і учні сусідніх начальних закладів.

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Проводили й вишкіл для директорів шкіл

Ще 3 лютого Управління освіти Львова повідомило, що навчили користуватися зброєю одразу 35 керівників місцевих шкіл. Вони для цього відвідали спортивно-стрілецький клуб за містом, де можна опанувати вогнепальну зброю.

Як директори шкіл вчилися стріляти / Фото Управління освіти ЛМР