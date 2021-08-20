"Увага всім": чому у Львові 20 серпня лунають сирени

У Львові 20 серпня лунали сирени, однак містян закликали зберігати спокій. Фахівці перевіряють систему оповіщення населення.

Звучання сирен означає сигнал "Увага всім". Коли вони лунають, слід увімкнути радіо, щоб послухати повідомлення ЛОДА.

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У Львові перевіряють систему оповіщення

У Львові 20 серпня лунали сирени від департаменту цивільного захисту ЛОДА.

Фахівці перевіряють технічний стан засобів сповіщення населення.

У ЛОДА пояснили, що компанія, яка займається обслуговуванням сирен у місті, проводила перевірку обладнання після негоди.

Містян просять зберігати спокій.

Що потрібно робити, коли лунає сигнал "Увага всім"

Звучання сирен означає сигнал "Увага всім". Почувши його, потрібно увімкнути радіо та налаштувати його на "UA:Українське радіо" (103,3 МГц).

Також можна увімкнути телевізор та знайти ефірні канали цифрового телебачення "UA:Львів" та "1-й Західний". Саме там оголосять повідомлення департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.