Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Когда они раздаются, включите радио, чтобы послушать сообщение ЛОГА.
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Во Львове проверяют систему оповещения
- В Львове 20 августа раздавались сирены от департамента гражданской защиты ЛОГА.
- Специалисты проверяют техническое состояние средств оповещения населения.
- В ЛОГА объяснили, что компания, которая занимается обслуживанием сирен в городе, проводила проверку оборудования после непогоды.
- Горожан просят сохранять спокойствие.
Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"
Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA: Украинское радио" (103,3 МГц).
Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA:Львов" и "1-й Західний". Там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.