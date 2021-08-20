Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Когда они раздаются, включите радио, чтобы послушать сообщение ЛОГА.

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Во Львове проверяют систему оповещения

В Львове 20 августа раздавались сирены от департамента гражданской защиты ЛОГА.

Специалисты проверяют техническое состояние средств оповещения населения.

В ЛОГА объяснили, что компания, которая занимается обслуживанием сирен в городе, проводила проверку оборудования после непогоды.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем". Услышав его, необходимо включить радио и настроить его на "UA: Украинское радио" (103,3 МГц).

Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA:Львов" и "1-й Західний". Там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.