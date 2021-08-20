Звучання сирен означає сигнал "Увага всім". Коли вони лунають, слід увімкнути радіо, щоб послухати повідомлення ЛОДА.
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У Львові перевіряють систему оповіщення
- У Львові 20 серпня лунали сирени від департаменту цивільного захисту ЛОДА.
- Фахівці перевіряють технічний стан засобів сповіщення населення.
- У ЛОДА пояснили, що компанія, яка займається обслуговуванням сирен у місті, проводила перевірку обладнання після негоди.
- Містян просять зберігати спокій.
Що потрібно робити, коли лунає сигнал "Увага всім"
Звучання сирен означає сигнал "Увага всім". Почувши його, потрібно увімкнути радіо та налаштувати його на "UA:Українське радіо" (103,3 МГц).
Також можна увімкнути телевізор та знайти ефірні канали цифрового телебачення "UA:Львів" та "1-й Західний". Саме там оголосять повідомлення департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.