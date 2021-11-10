Вчинив три ДТП за 20 хвилин: відчайдушний львів'янин затримав п'яного водія

У Львові 8 листопада водій напідпитку зіштовхнувся з трьома автівками менше ніж за 20 хвилин. Кожного разу він намагався втекти з місця ДТП. Порушника затримав небайдужий львів'янин.

Чоловікові навіть вдалося забрати у нього документи. Після цього він викликав на місце аварії патрульних.

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П'яний водій спричинив 3 ДТП

Приблизно о 18:00 водій ZAZ Daewoo зіштовхнувся з автомобілем Skoda Octavia. Після цього винуватець аварії втік з місця події. Вже через кілька хвилин він спричинив ще 2 ДТП на проспекті Червоної Калини. Спершу порушник в'їхав в автівку Volkswagen Polo, а потім, здаючи назад, вдарив Mitsubishi Lancer. Чоловікові знову вдалося втекти з місця аварії.

Інший водій, який усе це побачив, наздогнав втікача і перекрив йому дорогу своєю автівкою. Також чоловік відібрав у порушника документи. За мить, на місце події приїхали патрульні. У 30-річного львів'янина виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,44 проміле, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму.



Водій був дуже п'яним / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Чоловікові загрожує чималий штраф

Патрульні склали на порушника 7 протоколів:

3 протоколи за "порушення ПДР, що призвело до ДТП";

ще 3 – за "залишення місця дорожньо-транспортної пригоди"

за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння".

Окрім цього, одна з постраждалих вказала у поясненні, що винуватець ДТП говорив телефоном, коли врізався у її авто. Тож на порушника винесли об'єднану постанову за "користування під час руху засобами зв'язку" та "керування транспортним засобом без необхідних документів".

За п'яне кермування львів'янину загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу. Також його можуть позбавити водійського посвідчення на рік.

За 10 місяців 2021 року на території Львівщини зареєстрували 533 ДТП з провини п'яних водіїв. 85 з них були з постраждалими: 117 людей травмувались, а 10 – загинули.