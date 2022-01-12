Вчить воювати з Москвою, – на російському телебаченні "палає" через відпочинок Садового з дітьми

Російські журналісти зробили сюжет про міського голову Львова Андрія Садового. Вони заявили, що мер готує дітей до війни з Москвою.

Причиною сюжету стали відвідини Садового та його синів спортивно-стрілецького тиру "СВД Легіон". Він розташований на Івано-Франківщині.

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Російські журналісти зробили сюжет про Садового

Журналісти телеканалу "Росія 24" впевнено заявили, що мер Львова Андрій Садовий готує своїх синів до війни з Москвою.

Мер Львова показав, як готує своїх дітей воювати з Москвою. Посадовець виклав у соцмережі великий фотозвіт поїздки на стрільбище в Івано-Франківськ, а в коментарі написав, що це добра можливість навчитися поводитися зі зброєю та освіжити навички,

– мовиться у сюжеті.

Ведуча наголосила, що, за словами міського голови, вміння стріляти важливі для кожного українця, поки поруч є такий сусід, як Росія.

Дивіться сюжет російського каналу про Садового:

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Садовий їздив із синами у тир

Садовий 5 січня оприлюднив у фейсбуці допис про поїздку разом із синами у спортивно-стрілецький тир "СВД Легіон" на Івано-Франківщині. Він його відвідав у межах розвитку територіальної оборони.

"Корисно й ефективно провели час. Наші хлопці вперше спробували стріляти та засвоїли базові знання. Поки маємо такого сусіда, як Москва, ці вміння, на мою думку, є обов'язковими для кожного українця", – зауважив Садовий.

Окрім цього, мер закликав усіх міських голів максимально підтримувати розвиток та функціонування таких стрілецько-навчальних комплексів.

Дивіться фото з поїздки Садового та його синів у тир / Фото Андрія Садового

Текст допису Андрія Садового:

В рамках розвитку територіальної оборони відвідали Спортивно-стрілецький тир "СВД Легіон" на Івано-Франківщині. Це добра можливість навчитись або ж освіжити свої навички поводження зі зброєю.

Корисно й ефективно провели час. Наші хлопці вперше спробували стріляти та засвоїли базові знання. Поки маємо такого сусіда, як Москва, ці вміння, на мою думку, є обов'язковими для кожного українця.

Закликаю усіх міських голів максимально підтримувати розвиток та функціонування таких стрілецько-навчальних комплексів. Разом переможемо