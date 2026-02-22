Вибухи у Львові розслідують як теракт: головне з брифінгу міністра МВС
В ніч на 22 лютого у Львові пролунали два вибухи, попри відсутність оголошеної повітряної тривоги. Попередньо слідство кваліфікує подію як теракт.
Про це під час брифінгу повідомили представники правоохоронних органів.
Головні заяви з брифінгу правоохоронців щодо теракту у Львові
– додав Глобродько.
Клименко пояснив, що подвійні удари по місцях прильотів ракет та дронів є цілеспрямованою тактикою. Ворог намагається завдати шкоди рятувальникам, правоохоронцям та комунальним службам, щоб знизити спроможність реагувати на надзвичайні ситуації та послабити стійкість України.
Метою терористичних дій, за словами міністра, є дестабілізація суспільства, хаос та залякування цивільного населення.
За словами Клименка, серед постраждалих – працівники Національної поліції та Національної гвардії, які здійснювали охорону публічного порядку й відреагували на перший вибух, а також цивільні громадяни.
Міністр МВС Ігор Клименко висловив подяку лікарям, які роблять усе можливе для збереження життів правоохоронців та цивільних громадян.
Слідство розглядає причетність російських спецслужб до вчинення теракту у центрі Львова.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці затримали у районному центрі, імовірну, виконавицю вибуху у Львові.
Заступник начальника обласного управління СБУ полковник Глобродько Олексій повідомив, що тривають всі необхідні термінові слідчі дії для виявлення та затримання ворожого агента, причетного до організації теракту.
Наразі ми проводимо додатковий комплекс слідчих дій для того, щоб завершити, затримати й притягнути до передбаченої законом відповідальності ту особу, яка діяла на території Львівщини,
Надалі очікується пресконференція, де керівництво правоохоронних органів надасть більше деталей у цій справі.
Унаслідок двох вибухів у Львові одна людина загинула і 25 людей отримали поранення.
Шестеро з них перебувають у критичному стані. Лікарі борються за їхнє життя.
Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.
Водночас всі служби працюють у тісній координації та взаємодії для встановлення винних і забезпечення безпеки громадян.
Правоохоронці здійснюють огляд місця події, додаткові слідчі дії, а також перевіряють відеозаписи з місця інциденту.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.
Попередньо, вибухи у Львові кваліфікують як теракт.
За словами міністра МВС Ігоря Клименка, розслідування нічних вибухів у Львові очолить заступник керівника Національної поліції, який працюватиме у взаємодії зі співробітниками СБУ.
Водночас СБУ, прокуратура, обласна прокуратура та Нацполіція проводять оперативні заходи, аби якнайшвидше встановити винуватців та затримати їх.