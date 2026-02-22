Вибухи у Львові розслідують як теракт: головне з брифінгу міністра МВС

В ніч на 22 лютого у Львові пролунали два вибухи, попри відсутність оголошеної повітряної тривоги. Попередньо слідство кваліфікує подію як теракт.

Про це під час брифінгу повідомили представники правоохоронних органів.

Дивіться також Теракт у центрі Львова: все, що відомо про моторошний інцидент, жертву та постраждалих

Головні заяви з брифінгу правоохоронців щодо теракту у Львові