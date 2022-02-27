Від імені Садового поширюють фейкові листи: кличуть на "сепаратистські громадські слухання"
Джерело:телеграм Андрія Садового
Від імені мера Львова Андрія Садового почали поширювати фейкові листи. Там мовиться, що очільник міста нібито проводить "сепаратистські громадські слухання".
Мер закликав не вірити в цю зухвалу ворожу провокацію. Про це він написав у своєму телеграмі 27 лютого об 11:32.
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"Не дочекаєтесь, йолопи"
У фальшивих листах вказано, що ці "сепаратистські" слухання начебто проходять у Міськраді Львова. Що, звичайно ж, є абсолютним абсурдом.
Я знаю, що ми всі при тямі й розуміємо, що це примітивний фейк. Але маю все ж сказати — не дочекаєтесь, йолопи,
– сказав Андрій Садовий.
Проте скриншоти листів-провокацій агентури кремля мер не оприлюднив. Зате прикріпив до публікації рецепт улюбленого коктейлю:
Рецепт коктейлю Молотова / Зображення з телеграму Андрія Садового
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Читайте текст публікації з телеграму Андрія Садового:
В мережі поширюють фейковий лист від мого імені. Начебто ми збираємо у міській раді сепаратистські громадські слухання.
Я знаю, що ми всі при тямі й розуміємо, що це примітивний фейк. Але маю все ж сказати — не дочекаєтесь, йолопи.
Залишати скріни фейкових розсилок не буду. Прикріплю краще рецепт для приготування нашого улюбленого коктейлю.