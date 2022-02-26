Адміністрація Львова на своєму місці, адже повністю переформатовує свою роботу. Про це повідомив в ефірі 24 каналу мер Андрій Садовий.

Важливо Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу

Яка ситуація у Львові

За його словами, в місті відбувається тотальний патруль всіх важливих об'єктах по всій території міста.

Велика самоорганізація, самодисципліна всіх мешканців Львова. Масово люди виробляють коктейлі молотова, прочищають зброю, яку вони мають,

– наголосив Садовий.

Мер розповів, що відбувається співпраця із територіальною обороною та поліцією. Сьогодні кожне місто повинне бути готовим до того, щоб відбивати ворога.

Садовий про ситуацію у Львові: дивіться відео



Диверсійні групи працюють. Десантування може відбутися будь-де, ракетні обстріли можуть спрямовувати в будь-яке місто.

"Тому сьогодні всі в єдиній позиції – кожен має добре робити свою роботу", – наголосив Садовий.



Як зробити коктейль молотова / Інфографіка МВС

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