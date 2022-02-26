Администрация Львова на своем месте, потому что полностью переформатирует свою работу. Об этом сообщил мэр Андрей Садовый.

Важно Как сделать коктейль молотовая: дадим отпор врагу

Какая ситуация во Львове

По его словам, в городе проходит тотальный патруль всех важных объектов по всей территории города.

Большая самоорганизация, самодисциплина всех жителей села. Массово люди производят коктейли молотова, прочищают оружие, которое у них есть,

– подчеркнул Садовый.

Мэр рассказал, что идет сотрудничество с территориальной обороной и полицией. Сегодня каждый город должен быть готов к тому, чтобы отбивать врага.

Садовый о ситуации во Львове: смотрите видео



Диверсионные группы работают. Десантирование может произойти где угодно, ракетные обстрелы могут направляться в любой город.

"Поэтому сегодня все в единой позиции – каждый должен делать свою работу", – подчеркнул Садовый.



Как сделать коктейль молотовая / Инфографика МВД