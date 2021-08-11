Від Карпат до Маріуполя: ветеран АТО вирушив зі Львова у пробіг на хендбайку – фото

Ветеран російсько-української війни Сергій Салій вирушив у пробіг на хендбайку "Від Карпат до Маріуполя". Він планує до 19 серпня доїхати до Донеччини.

Пробіг розпочався 9 серпня в Ужгороді. Маршрут ветерана АТО пролягатиме низкою українських міст.

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Ветеран АТО дібрався на хендбайку до Львова

Ветеран російсько-української війни Сергій Салій вирушив на хендбайку у пробіг "Від Карпат до Маріуполя". Маршрут стартував 9 серпня з Ужгорода. Вже наступного дня чоловік доїхав до Львова.

Ветеран розповів, що у самих містах, які пролягатимуть маршрутом, він їздитиме на хендбайку, а між ними – на авто. У кожному місті ветеран планує зустрічатися з іншими бійцями АТО, ООС та афганської війни. У Львові він зустрівся з українськими захисниками та головою ЛОДА Максимом Козицьким, який передав Салію державний прапор.

Ветеран АТО вирушив у пробіг на хендбайку / Фото 032.ua

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Гроші на пробіг збирали протягом року

За інформацією "Еспресо.Захід", гроші на пробіг "Від Карпат до Маріуполя" почали збирати ще рік тому. Його метою є об'єднання українців від Заходу до Сходу. У команді ветерана АТО є ще 8 його друзів, які підтримують чоловіка та дають йому наснаги. Спеціальний хендбайк для пробігу придбали у Німеччині за 3,2 тисячі євро.

Прикро, що в нас не виробляють таких. При тому, що маємо вже 7 рік війни й вони потрібні. Бо дозволяють людині з інвалідністю відчувати себе повноцінним членом суспільства,

– зазначили організатори.

Салій додав, що цей хендбайк дуже зручний, адже велосипедну частину можна легко відчепити й користуватися лише візком.

"Хотів би присвятити цей велопробіг усім тим людям, які віддали частинку свого здоров'я, а хтось і життя, за нашу Україну. Ми повинні стати квітучою європейською державою. Разом нам це під силу", – додав ветеран АТО.

Сергій Салій воював на Сході України у 2015 році. Там чоловік отримав важке поранення – снайперська куля розірвала йому кісний мозок. Ветерана врятували у Львівському військовому госпіталі. Понад 6 років Салій перебував на реабілітації