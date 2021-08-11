Пробег начался 9 августа в Ужгороде. Маршрут ветерана АТО будет пролегать через ряд украинских городов.

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Ветеран АТО добрался на хендбайке во Львов

Ветеран российско-украинской войны Сергей Салий отправился на хендбайке в пробег "От Карпат до Мариуполя". Маршрут стартовал 9 августа из Ужгорода. Уже на следующий день мужчина доехал до Львова.

Ветеран рассказал, что в самих городах, которые будут пролегать по маршруту, он будет ездить на хендбайке, а между ними – на авто. В каждом городе ветеран планирует встречаться с другими бойцами АТО, ООС и афганской войны. Во Львове он встретился с украинскими защитниками и председателем ЛОГА Максимом Козицким, который передал Салию государственный флаг.

Ветеран АТО отправился в пробег на хендбайке / Фото 032.ua

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Деньги на пробег собирали в течение года

По информации "Еспресо.Захід", деньги на пробег "От Карпат до Мариуполя" начали собирать еще год назад. Его целью является объединение украинцев от Запада к Востоку. В команде ветерана АТО еще 8 его друзей, которые поддерживают мужчину и придают ему сил. Специальный хендбайк для пробега приобрели в Германии за 3,2 тысячи евро.

Жаль, что у нас не производят таких. При том, что у нас уже 7 год войны и они нужны. Потому что позволяют человеку с инвалидностью чувствовать себя полноценным членом общества,

– отметили организаторы.

Салий добавил, что этот хендбайк очень удобен, ведь велосипедную часть можно легко отцепить и пользоваться только тележкой.

"Хотел бы посвятить этот велопробег всем тем людям, которые отдали частичку своего здоровья, а кто-то и жизнь, за нашу Украину. Мы должны стать процветающей европейской державой. Вместе нам это по силам", – добавил ветеран АТО.

Примите во внимание! Сергей Салий воевал на Востоке Украины в 2015 году. Там мужчина получил тяжелое ранение – снайперская пуля разорвала ему костный мозг. Ветерана спасли во Львовском военном госпитале. Более 6 лет Салий находился на реабилитации