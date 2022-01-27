Від удару бус перекинувся на бік: поліцейські потрапили у масштабну ДТП у Львові

Неподалік Приміського вокзалу у Львові 27 січня сталася аварія за участю 4 автівок. Серед них було й службове авто поліції.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Також туди приїхали медики швидкої.

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Поліцейське авто потрапило в ДТП

Біля торговельного центру "Скриня" 27 січня сталася ДТП за участю 4 автомобілів. Також в аварії постраждало авто поліції. За інформацією "Варта 1", у водія мікроавтобуса відмовили гальма.

Через ДТП за участю чотирьох транспортних засобів, один з яких від удару перевернувся, рух від приміського вокзалу до перехрестя вулиць Городоцька – Кульпарківська перекритий,

– повідомили у поліції.

Водіїв просять оминати цю ділянку дороги.



В аварію потрапили 4 автомобілі / Фото Патрульної поліції Львівщини

Аварія не минула без постраждалих. Однак, попередньо, їхні ушкодження не суттєві.

На місце ДТП приїхали 3 карети швидкої. Вони оглядають потерпілих та надають їм медичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Додаткову інформацію обіцяли повідомити згодом.



Одна з автівок перекинулась на бік / Фото Патрульної поліції Львівщини



Поліцейське авто також постраждало / Фото "Варта 1"



Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото "Варта 1"