Від удару бус перекинувся на бік: поліцейські потрапили у масштабну ДТП у Львові
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Неподалік Приміського вокзалу у Львові 27 січня сталася аварія за участю 4 автівок. Серед них було й службове авто поліції.
Наразі на місці працюють правоохоронці. Також туди приїхали медики швидкої.
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Поліцейське авто потрапило в ДТП
Біля торговельного центру "Скриня" 27 січня сталася ДТП за участю 4 автомобілів. Також в аварії постраждало авто поліції. За інформацією "Варта 1", у водія мікроавтобуса відмовили гальма.
Через ДТП за участю чотирьох транспортних засобів, один з яких від удару перевернувся, рух від приміського вокзалу до перехрестя вулиць Городоцька – Кульпарківська перекритий,
– повідомили у поліції.
Водіїв просять оминати цю ділянку дороги.
В аварію потрапили 4 автомобілі / Фото Патрульної поліції Львівщини
Аварія не минула без постраждалих. Однак, попередньо, їхні ушкодження не суттєві.
На місце ДТП приїхали 3 карети швидкої. Вони оглядають потерпілих та надають їм медичну допомогу.
Правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Додаткову інформацію обіцяли повідомити згодом.
Одна з автівок перекинулась на бік / Фото Патрульної поліції Львівщини
Поліцейське авто також постраждало / Фото "Варта 1"
Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото "Варта 1"