Відновили майже з нуля: на Львівщині 3 родини купили і реставрували старовинний палац

У Підгорецькому палаці на Львівщині відроджують забуту атмосферу аристократії. Палац у мальовничій місцині у XVIII столітті звів польський магнат Юзеф Яблоновський.

Тепер уже занедбаний панський дім придбали 3 місцеві родини. Вони взялися відновлювати пам'ятку майже з нуля.

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Все була в аварійному стані

Співвласниця маєтку Світлана Берник розповіла, що в одному із найстаріших приміщень було видно небо. Зовнішніх стін не було, їх з'їв грибок.

Майстри боялися заходити, тому що це все було дуже аварійне,

– відзначила Берник.

Меблі привозять здебільшого з європейських антикварних крамниць і ярмарків. За словами співвласниці маєтку, речей там взагалі не лишилося. Адже у 1939 році з палацу винесли все, що могли.

"Дійшло до того, що його розбирали по цеглині і продавали її. Найбільше збереглися поштові листівки, які є автентичні, світлини, фотографії", – поділилася Берник.

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Князь Яблоновський прагнув збудувати комфортне місце для відпочинку. Він зібрав бібліотеку з понад тисячі томів.

Він взяв приклад з французьких стилів тої доби, так званих maison de plaisance (резиденцій в сільській місцевості, де він міг приймати гостей). Яблуновський уславився своїми колоритними балами. Микола Закусов Історик, директор Стрийського краєзнавчого музею

Згодом маєтком володіли барони Бруницькі. Коли ж прийшла радянська влада, останнього нащадка цього роду розстріляли.

Велику бібліотеку власників спалили, а все майно аристократів розікрали. Уціліли лише поодинокі речі, які жителі села дотепер повертають до палацу.

Довкола палацу зберігся парк з унікальними деревами. А на самій будівлі – стародавній напис.

До палацу вже їздять туристи

Підгорецький палац відкривають для себе travel-блогери і туристи з різних куточків України. Адже наразі ця локація все ще залишається своєрідною terra incognita.

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Згодом власники палацу планують відновити більше кімнат. Там можна буде влаштувати фотосесії, відвідати творчі зустрічі та побувати на екскурсії.