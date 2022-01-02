Тепер уже занедбаний панський дім придбали 3 місцеві родини. Вони взялися відновлювати пам'ятку майже з нуля.
Цікаво Такий різний Львів: 10+ визначних місць, які варто відвідати
Все була в аварійному стані
Співвласниця маєтку Світлана Берник розповіла, що в одному із найстаріших приміщень було видно небо. Зовнішніх стін не було, їх з'їв грибок.
Майстри боялися заходити, тому що це все було дуже аварійне,
– відзначила Берник.
Меблі привозять здебільшого з європейських антикварних крамниць і ярмарків. За словами співвласниці маєтку, речей там взагалі не лишилося. Адже у 1939 році з палацу винесли все, що могли.
"Дійшло до того, що його розбирали по цеглині і продавали її. Найбільше збереглися поштові листівки, які є автентичні, світлини, фотографії", – поділилася Берник.
На Львівщині відновили пам'ятку архітектури: дивіться відео
Князь Яблоновський прагнув збудувати комфортне місце для відпочинку. Він зібрав бібліотеку з понад тисячі томів.
Він взяв приклад з французьких стилів тої доби, так званих maison de plaisance (резиденцій в сільській місцевості, де він міг приймати гостей). Яблуновський уславився своїми колоритними балами.
Згодом маєтком володіли барони Бруницькі. Коли ж прийшла радянська влада, останнього нащадка цього роду розстріляли.
Довкола палацу зберігся парк з унікальними деревами. А на самій будівлі – стародавній напис.
До палацу вже їздять туристи
Підгорецький палац відкривають для себе travel-блогери і туристи з різних куточків України. Адже наразі ця локація все ще залишається своєрідною terra incognita.
Зверніть увагу Мінкульт визначився з переліком об'єктів, які потраплять під "Велику реставрацію"
Згодом власники палацу планують відновити більше кімнат. Там можна буде влаштувати фотосесії, відвідати творчі зустрічі та побувати на екскурсії.